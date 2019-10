Provincia, arrivano le deleghe per Alessandro Pascale: si parte con Politiche europee

Oltre alla programmazione della rete scolastica e del Piano triennale delle opere pubbliche. La decisione di Francesco Roberti, che ha assegnato competenze rilevanti all’esponente della Lega

CAMPOBASSO Politiche Europee, Programmazione della rete scolastica provinciale, Programmazione del piano triennale delle Opere Pubbliche: queste sono le deleghe che il Presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberti ha assegnato al consigliere provinciale Alessandro Pascale, della Lega.

“Dopo il mio ingresso in Provincia – ha affermato Pascale – avevamo ribadito, insieme ai miei colleghi consiglieri comunali di Campobasso, la centralità che dovesse rivestire la città capoluogo nell’ente di Palazzo Magno. Al ruolo rappresentativo della vice-presidenza, così, abbiamo optato per un ruolo operativo sul territorio, al servizio delle amministrazione e dei cittadini, che cercando risposte dalla politica”.

“Si tratta di deleghe importanti, materie su cui poter lavorare sul territorio, dando risposte ai Comuni e ai cittadini – ha aggiunto – Oggigiorno, soprattutto per i più giovani, si deve guardare all’Unione Europea e la delega alle Politiche Europee la considero strategica per iniziare a dare risposte ai tanti ragazzi molisani che hanno voglia di lavorare ed emergere. Alla fine del mese di novembre mi recherò a Strasburgo, da dove conto di creare un ponte con la provincia di Campobasso”.

“Il tema della programmazione scolastica è sempre attuale e sulla quale conto di lavorare in accordo con le amministrazioni locali e con tutti gli altri enti coinvolti – ha proseguito Pascale – Programmazione dell’offerta formativa delle scuole superiori statali del territorio provinciale e organizzazione della rete scolastica provinciale delle scuole statali di ogni ordine e grado per un loro funzionale dimensionamento saranno all’attenzione”.

“Un fondamentale collegamento con la Regione Molise – ha concluso Pascale – sarà necessario per il Piano Triennale delle Opere Pubbliche. È arrivato il momento di programmare per andare incontro alle esigenze delle amministrazioni e del territorio, provando a rimettere a regime il sistema dell’edilizia, tra i settori strategici per la filiera produttiva e lavorativa”.

