Terremoto, 17 anni dopo: trenta rintocchi di campane per ricordare gli Angeli di San Giuliano

Alle 11.32, l’orario della scossa che il 31 ottobre di 17 anni fa provocò il crollo della ‘Jovine’ e la morte di 27 bambini e della loro maestra. La celebrazione in paese nel ‘Giorno della memoria’, alla presenza delle autorità della regione e del vice ministro dell’Istruzione Anna Ascani. Presente anche il capo della Protezione civile Angelo Borrelli

di CARMEN SEPEDE

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Trenta rintocchi di campane, per ricordare gli Angeli di San Giuliano di Puglia, volati via in un giorno che il Molise non potrà mai dimenticare. Il 31 ottobre 2002, quando la terra tremò e seppellì sotto le macerie della scuola ‘Jovine’ 27 bambini e la loro maestra. Insieme ad altre due persone del paese. I trenta rintocchi, risuonati alle 11.32, al momento della scossa, sono per loro, per non dimenticare. Perché non si può dimenticare.

Sono passati 17 anni, alcuni di quei bimbi sono diventati adulti e si sono laureati, come Veronica D’Ascenzo e il campione di nuoto paralimpico Pompeo Barbieri.

Altri, i 27 Angeli di San Giuliano, i loro piccoli amici che quella mattina erano andati a scuola per festeggiare Halloween, invece non ci sono più. Una generazione spazzata via da una scossa. Perché l’epicentro del sisma, somma sfortuna, era situato proprio sotto la scuola. La forza della natura accompagnata dalla mano dell’uomo: la sopraelevazione dell’edificio, che aveva reso la scuola più fragile. Secondo la verità processuale.

Quello di oggi è il giorno del dolore, per tutto il Molise, non solo per chi ha partecipato alla cerimonia, che si è svolta oggi a San Giuliano di Puglia. Insieme al sindaco Giuseppe Ferrante, alle autorità della regione, presenti il vice ministro dell'Istruzione Anna Ascani, l'attuale capo della Protezione civile Angelo Borrelli e l'ex capo, cittadino onorario del paese, Guido Bertolaso. Cerimonia cominciata con un momento toccante, nel cimitero del paese. Davanti a quelle lapidi piene di fiori. E di lacrime. Quindi il corteo, fino al ‘Parco della memoria’, per deporre le corone di fiori.

"Drammatico ricordare che l'unico edifico che crollò col terremoto fu quello scolastico, perché evidentemente c’erano difetti strutturali – le parole di Bertolaso - Mentre tanti altri edifici, anche più vecchi, rimasero in piedi. Un evento che impose di rivedere la classificazione sismica del Paese e adottare nuove leggi e norme per garantire scuole più a norma rispetto a quelle che ci sono. L'anniversario – ha aggiunto Bertolaso – che serva da monito, anche per chi oggi ha la responsabilità di garantire di garantire maggiore sicurezza a tutti gli studenti, anche perché da punto di vista pratico c'è ancora molto da fare".

Parole pronunciate nel giorno del dolore e nel ‘Giorno della memoria’. Del nostro Paese, non solo del Molise. Una ricorrenza ricordata in tutte le scuole della regione, dove su richiesta del direttore dell’Ufficio scolastico regionale Anna Paola Sabatini le lezioni di oggi sono state dedicate al terremoto e alla tragedia di San Giuliano. Per non dimenticare, 17 anni dopo.

