Sciopero dei lavoratori del Tpl, previste 24 ore senza autobus in giro per la regione

Continua la protesta dei lavoratori del trasporto pubblico locale, i sindacati annunciano braccia conserte per martedì 19 novembre

CAMPOBASSO. Incontri istituzionali privi di soluzioni, disinteresse della politica regionale sulla questione e continue promesse non mantenute sono alla base della scelta dei lavoratori del trasporto pubblico locale di continuare le azioni di sciopero anche per il prossimo mese di novembre.

Alcuni incontri istituzionali si sono già tenuti il 29 luglio e il 9 settembre nella sede dell’assessorato ai Lavori Pubblici in Campobasso. “Da queste due riunioni – commentano i sindacati - non sono emerse novità sostanziali in grado di favorire la risoluzione delle problematiche sollevate”.

Ciò che si lamenta è una mancanza di pianificazione e programmazione del settore trasporti, i ritardi nell’attuazione di una riforma regionale del trasporto locale, sistematici ritardi delle retribuzioni ai dipendenti, la mancanza di mezzi più moderni ed efficienti, peggiori condizioni normative e retributive applicate ai lavoratori del settore rispetto al resto d’Italia.

“Avendo riscontrato – affermano i sindacati - che a tutt'oggi persiste un sostanziale immobilismo delle Istituzioni regionali rispetto alle gravi problematiche sopra esposte, le Segreterie Regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl autoferro proclamano una seconda azione di sciopero regionale di 24 ore per il giorno 19 novembre 2019.

Anche in questa circostanza la proclamazione dello sciopero determinerà l’astensione dal lavoro per tutti gli autoferrotranviari delle aziende private operanti nella regione Molise. Il personale viaggiante e delle biglietterie si asterrà dal lavoro per l’intera prestazione lavorativa ad eccezione delle ore in fasce di garanzia di seguito riportate. Aziende che espletano il servizio urbano: 5.17/8.17 - 13.00/16.00. Aziende che espletano il servizio extraurbano: 5.00/8.30 - 13.00/15.30.

