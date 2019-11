Isernia, la battaglia dei sindaci in difesa dell'ospedale: pressing su commissari e vertici Asrem per un incontro urgente

Il primo cittadino di Isernia Giacomo d’Apollonio ha inviato una nota per ottenere in tempi brevi un confronto con il territorio, prima dell’approvazione del nuovo piano operativo



ISERNIA. Un confronto con il territorio, carte alla mano, per tenere conto delle reali esigenze della popolazione prima dell’approvazione del nuovo Piano operativo sanitario. A chiederlo sono i sindaci della provincia di Isernia, con in testa il primo cittadino del capoluogo Giacomo d'Apollonio che, facendosi portavoce degli amministratori dell’Ambito sociale, ha formalmente chiesto un incontro urgente con il commissario ad acta alla sanità della Regione Molise Angelo Giustini, al sub commissario Ida Grossi e al direttore generale Asrem facente funzioni Antonio Lucchetti (in queste ore, tuttavia, la Giunta regionale ha proceduto alla nomina del commissario straordinario Asrem nella figura di Maria Virgina Scafarto, ndr).

La lettera formale di richiesta di incontro segue la promessa, strappata a Giustini dal prefetto di Isernia Cinzia Guercio, martedì 29 ottobre, di incontrare i rappresentanti del territorio e condividere, per tempo, i contenuti del nuovo Pos, dal quale discenderebbero tagli e riduzioni di servizi per l'ospedale Veneziale di Isernia. Non poca cosa, visto che il Pos è ancora praticamente top secret e, più ancora, visto che Giustini finora non hai incontrato formalmente i sindaci della provincia di Isernia per discutere del suo lavoro da 11 mesi a questa parte. Quello stesso 29 ottobre, il comitato in difesa del centro di Senologia di Isernia, 'In seno al problema', con in testa il portavoce Emilio Izzo, aveva manifestato - insieme a cittadini, esponenti di altri comitati locali e malati oncologici - dapprima dinanzi ai cancelli dell'ospedale e poi fuori della prefettura, arrivando anche a bloccare via Kennedy al traffico veicolare dopo essersi visto negata la possibilità di interloquire con l'ufficiale di governo. La Guercio, infatti, ha preferito aprire la porta del suo ufficio ai soli sindaci della provincia. Insomma, il clima a Isernia sul tema della sanità è infuocato e i sindaci, ora più che mai, non vogliono stare a guardare.

“Nel raccogliere le preoccupazioni e le istanze provenienti dai sindaci facenti parte dell’Ambito e dai cittadini tutti, – ha scritto nella sua nota d’Apollonio – sento il dovere di rappresentare un forte stato di malessere che si avverte in questa città e in tutta l’area ad essa circostante per il grado di assistenza che viene assicurato presso l’ospedale ‘Veneziale’ di Isernia e, soprattutto, per le prospettive che si delineano all’orizzonte, che sembrano evocare ulteriori gravi tagli ai servizi erogati. Poiché è notoriamente in fase di redazione il Piano Operativo Sanitario, su mandato di tutti i sindaci interessati – ha aggiunto nella sua lettera d’Apollonio – chiedo un urgente incontro al fine di conoscere al riguardo le reali intenzioni di codesti organi e di rappresentare tutte le preoccupazioni dei nostri concittadini, allarmati per le paventate riduzioni dei servizi che, stando ad indiscrezioni raccolte anche dagli organi di stampa, riguarderebbero settori particolarmente sensibili quali le malattie tempo-dipendenti e le emergenze-urgenze, nonché reparti il cui ridimensionamento arrecherebbe forti ripercussioni su pazienti affetti da gravi patologie e costretti a terapie salvavita lunghe e faticose".

"Conto sulla vostra sensibilità – ha concluso d’Apollonio – e, quindi, sulla convocazione di un incontro con i sindaci di questo Ambito in tempi ragionevolmente brevi, comunque tempestivi rispetto alla approvazione del Piano. Fin da ora metto a disposizione per l’incontro, se necessario, un idoneo locale della nostra casa comunale”.

Nelle prossime ore, si spera, verrà convocato l'incontro. In mancanza, la protesta dei cittadini è già pronta a riesplodere.

