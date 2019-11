Asili nido, in Molise spesa media mensile di 169 euro: la retta più bassa in Italia

A renderlo noto Cittadinanzattiva Onlus sulla scorta di un’indagine condotta dall’Osservatorio Prezzi &Tariffe nei capoluoghi di provincia dello Stivale

CAMPOBASSO/ISERNIA. Record positivo per il Molise in termini di spesa per quanto concerne gli asili nido. Secondo un’indagine finanziata dal Ministero dello sviluppo Economico e condotta a livello nazionale dall’Osservatorio Prezzi e Tariffe per Cittadinanzattiva Onlus, una famiglia media italiana, con un bimbo al nido, spende al mese circa 303 euro, mentre in regione il costo è pari 169 euro: la retta più bassa in assoluto.

Ma la situazione è più complessa di quanto sembra. Al Nord, infatti, si registrano costi più alti, al fronte di maggiore disponibilità e di agevolazioni per le famiglie. Al Sud, invece, i prezzi sono più contenuti ma spesso i posti non sono sufficienti a soddisfare le domande.

In generale, trova posto in un asilo nido poco più di un bimbo su cinque, ma la copertura è assai variegata fra le diverse Regioni: si va dal 34,3% dell’Umbria al 6,7% della Campania e ben sei regioni sono sotto la media nazionale (21,7%). Nel Molise la copertura si attesta al 21,6%.

L’indagine ha interessato le rette applicate al servizio comunale in tutti i capoluoghi di provincia, con riferimento ad una famiglia tipo composta da tre persone (due genitori e un minore di età 0-3 anni) e con un indicatore ISEE pari a 19.900 euro. Le rette rilevate fanno riferimento all’ anno educativo in corso 2019/2020 e riguardano gli asili nido a tempo pieno, ove presenti, con frequenza per cinque giorni a settimana. Nel calcolo non sono state considerate né le eventuali agevolazioni attivate dai Comuni in virtù dei provvedimenti regionali, né quelle di derivazione nazionale. A Isernia non sono stati rilevati asili comunali.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale