Sanità, verso l’insediamento del nuovo commissario straordinario Asrem

Previsto per il pomeriggio di domani l’incontro tra il governatore Toma e la dirigente Maria Virginia Scarfarto per dare ufficialmente il via alla reggenza dell’azienda sanitaria, nelle more della nomina del nuovo direttore generale

CAMPOBASSO. Previsto per domani, 4 novembre, l’insediamento del nuovo commissario straordinario Asrem Maria Virginia Scafarto.

Nominata via Skype lo scorso 31 ottobre, a seguito di una riunione di giunta regionale tenutasi in videoconferenza, appunto, per via della missione negli Usa del governatore, resterà in carica fino al 31 dicembre prossimo, quando dovrebbe essere individuato l’effettivo direttore generale dell’azienda sanitaria del Molise.

Per l’incarico il presidente della regione aveva dapprima individuato il manger e dg uscente Gennaro Sosto, con una scia di polemiche. Questi, tuttavia, a causa degli impegni derivanti dal suo ruolo di vertice presso l’Asl di Napoli, ha rifiutato l’offerta, avanzando a sua volta dei nomi.

Ed ecco la scelta di Maria Virginia Scarfarto. Medico specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, specializzazione che di solito apre la strada a ruoli di gestione nelle aziende sanitarie, ha prestato la sua opera presso l’allora Asl Na3 di Frattamaggiore per due anni, prima di ottenere incarichi come dirigente presso le Aziende ospedaliere universitarie 'Federico II' e 'Ruggi d’Aragona'. Successivamente responsabile dell’Unità Operativa Complessa sul rischio sanitario dell’Asl Na3 Sud, è stata anche direttore sanitario dell'Asl Napoli 2 Nord.

Il nuovo commissario dovrebbe incontrare Donato Toma, di ritorno dagli States, nel pomeriggio di domani, per ricevere le consegne.

