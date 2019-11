Concorsi alla Regione, dubbi sulle procedure: Consiglio monotematico il 12 novembre

Su richiesta del Pd e del M5s. Si parlerà anche della situazione dei dipendenti delle Comunità montane e dei precari della Protezione civile

CAMPOBASSO. Concorsi alla Regione, su sollecitazione dei consiglieri del Pd e del M5s convocato un Consiglio monotematico per il 12 novembre. La richiesta, ha spiegato la capogruppo dem Micaela Fanelli, ringraziando il presidente Micone per aver accolto l'invito, “alla luce dei rilievi sollevati da più parti, anche dalle Rsu, in seguito alla pubblicazione degli avvisi di concorso banditi in queste ultime settimane dalla Regione Molise”.

“In qualità di consiglieri regionali – ha precisato Fanelli - l’obiettivo è infatti quello di comprendere gli indirizzi utilizzati per stilare gli avvisi e offrire contributi per dissipare, nell'interesse della Regione, ogni dubbio, e per assicurare la necessaria trasparenza e correttezza di ogni scelta".

“Nel corso della seduta chiederemo, altresì, di discutere anche quanto sollevato con la mozione riguardante i dipendenti delle comunità montane e quella sui precari dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile – ha concluso Fanelli - mentre altre forze politiche in Consiglio Regionale hanno presentato ulteriori richieste sulla selezione della dirigenza regionale”.

