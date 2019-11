Anonymous ‘buca’ l’Arpa e denuncia: “Bonifiche dall’amianto, prima gli amici poi le scuole"

Gli hacker si sono introdotti nel sito dell’Agenzia regionale per l’Ambiente e hanno lanciato l’allarme

CAMPOBASSO. In vista della ricorrenza del 5 novembre, quella della cosiddetta ‘congiura delle polveri’, Anonymous sferra il suo attacco alla politica, bucando diversi siti, in particolare quelli delle Agenzie per l’Ambiente di diverse regioni, tra cui il Molise.

Ed è così che viene lanciato l’allarme amianto. O meglio, vengono denunciati presunti ritardi specie in questa regione negli interventi di bonifica, in relazione all’abitudine di favorire lavori alle case di amici e politici a scapito di enti pubblici come le scuole.

“Oggi portiamo alla luce l'ennesimo scempio ambientale – scrivono gli Anonymus nel contesto dell'incursione (vai al link) - Nei server molisani ci siamo imbattuti in documenti difficili da interpretare. Abbiamo quindi deciso di indagare di più. L'amianto nelle abitazioni costruite negli anni 70-80 è un problema comune in tutta Italia. La bonifica è costosa, e le risorse stanziate per edifici pubblici sono poche. ‘Indici’ e ‘punteggi’ vengono usati per assegnare priorità a scuole materne/elementari/medie/superiori, allevamenti di carni, enti alimentari, uffici pubblici, e abitazioni private.

Situazione paradossale in Molise – denunciano ancora gli hacker - dove scuole e mattatoi vengono scavalcati per togliere l'amianto dalla casa dell'amico o del politico di turno, o ormai pratica adottata in tutti gli enti italiani? Ci sono scuole nido ed elementari, caserme delle forze dell'ordine che non sono ancora state bonificate da questo pericolosissimo tipo di sostanza: l'amianto crisolito.

Non siamo analisti chimici, statistici, ricercatori o scienziati, ma leggendo i documenti trovati, si notano subito quali tipi di edifici non hanno priorità per essere bonificati dal più pericoloso tipo di amianto.

Invitiamo chiunque possa, a confermare i nostri timori, - scrivono ancora - evitando così di essere accusati di creare e diffondere fake news".

Nella rivendicazione – come riferisce anche La Repubblica - gli hacker spiegano: “Con le nostre azioni non cerchiamo di cambiare il mondo ma di dar voce a quelle persone che non vengono mai ascoltate”.

Una notizia forte e che, se confermata, crea più di qualche imbarazzo alle istituzioni preposte, chiamate a far luce sul caso.

