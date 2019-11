Sanità, il Pd attacca il governatore Toma: in Molise caso unico di schizofrenia

In merito alle ultime vicende relative alla nomina del nuovo direttore generale dell’Asrem. Il segretario dem, Vittorino Facciolla, ha convocato per domani una conferenza stampa

CAMPOBASSO. “La sanità molisana è un caso unico di schizofrenia del sistema”. Questa la posizione del Pd molisano, che ha convocato per domani una conferenza stampa del segretario Vittorino Facciolla e di altri esponenti del partito, per fare il punto sulle ultime vicende, relative alla dirigenza dell’Asrem e all’imminente approvazione del nuovo Piano operativo sanitario.

“La nomina del commissario Gennaro Sosto – ricordano i dem – è scaduta ad aprile 2019. Al termine non è stata avviata una procedura per individuare un nuovo commissario ma è stata fatta una proroga, per due anni e cioè fino a 2 maggio 2021, allo stesso Sosto. Dopo la proroga, a luglio 2019, è stato pubblicato l’avviso pubblico per la selezione del direttore generale”.

“Il 16 agosto – aggiunge ancora il Pd - il commissario Sosto si è dimesso per andare a ricoprire un altro incarico con decorrenza 1 settembre. Da quella data sono passati i 60 giorni per la sostituzione del suo ruolo, ovvero entro il 30 ottobre 2019. In questa fase è emersa la totale inerzia della Regione, è stata infatti nominata solo la Commissione che ha il compito di valutare i vari curricula, compito che ad oggi non è stato ancora portato a termine. Il 29 ottobre viene deliberata la nomina a commissario di Gennaro Sosto, il quale rinuncia per incompatibilità. Il 31 ottobre è stata nominata Maria Virginia Scarfato”.

Per il Pd ci sono anche dubbi sulla competenza della Giunta a nominare il commissario Asrem, in considerazione del decreto Calabria, applicabile a tutte le Regioni in piano di rientro, che affiderebbe la competenza ai commissari alla sanità.

“Di certo con l’attribuzione di ogni competenza al commissario – aggiunge ancora il Pd Molise - si smantella l’azienda sanitaria, privandola della struttura tecnico/amministrativa. Tutto questo mente i concorsi sono fermi e mentre Agnone tra pochi giorni sarà senza medic, se la Regione non nomina il membro di Commissione”.

“Quello a cui stiamo assistendo è semplicemente l’ennesima nomina fatta da Toma per ’strutturare’ e protrarre la sua inerzia. Perché lo fa? Se per incapacità allora è il caso che si dimetta – conclude il Pd - perché la nostra sanità non può più attendere”.

