Mense scolastiche, costo in Molise tra i più bassi d’Italia: ma è Isernia che fa risultato

72 euro la retta a famiglia in regione, rispetto agli oltre 80 euro di media nazionale. Nel capoluogo pentro si spendono solo 50 euro, al fronte dei 93 di Campobasso. Gli esiti dell’indagine di Cittadinanzattiva

ISERNIA. Primato in positivo per il Molise per quanto concerne il tema del costo delle mense scolastiche per le famiglie. A raccogliere e ad incrociare i dati ai fini di una classifica nazionale è Cittadinanzattiva Onlus.

In regione una famiglia con reddito Isee di 19.900 euro e un bimbo a scuola, nell’anno 2019/2020, spende mediamente 72 euro al mese, rispetto alla media italiana che si attesta oltre gli 82 euro.

Ma a trainare il risultato è Isernia dove la retta della mensa ammonta appena a 50 euro mensili. A Campobasso, invece, il costo è quasi il doppio, pari a 93 euro. Elevata, dunque, la differenza fra i due capoluoghi di provincia molisani.

L’Emilia Romagna è la regione più costosa, con una spesa media mensile di 106 euro nella primaria e 105 euro nell’infanzia; la Puglia quella più economica con 65 euro sia nella primaria che nell’infanzia. Rispetto all’anno precedente, la variazione è stata del +0,81% a livello nazionale, con l’incremento record del +9,79% in Calabria e una riduzione invece del 6,41% in Sardegna.

Queste le risultanze della IV Indagine di Cittadinanzattiva su tariffe e qualità delle mense scolastiche, che ha preso in esame le tariffe di tutti i 110 capoluoghi di provincia sia per la scuola dell’infanzia che per la primaria. Oltre a ciò, attraverso l’intervista a 342 tra alunni di scuola primaria, docenti accompagnatori, genitori, rappresentanti di Commissioni mensa, addetti al servizio di ristorazione, è stato preso in esame un campione di mense scolastiche di 9 regioni (Piemonte, Liguria, Lombardia, Lazio, Marche, Campania, Molise, Basilicata e Puglia) per evidenziare aspetti relativi alla qualità, sicurezza, igiene, costi, sprechi e rifiuti, per un totale di 230 indicatori. L’indagine è scaricabile sul sito www.cittadinanzattiva.it.

