“Addio Fred e grazie di tutto”: il ricordo commosso di Giovancarmine Mancini

Anche il vicepresidente del Consiglio comunale di Isernia ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa del celebre artista molisano



ISERNIA. Ha destato profonda commozione in tutto il Molise la scomparsa del Fred Bongusto. L’artista 84enne, nato a Campobasso, si è spento la notte scorsa nella sua casa di Roma.

Tanti i messaggi di cordoglio in queste ore. Commosso anche il ricordo del vicepresidente del Consiglio comunale di Isernia Giovancarmine Mancini. “Addio Fred – ha scritto -. Amico e coetaneo del mio papà. Orgoglio e vanto nostro. Grazie di tutto”.

“Mi resta il rimpianto – ha detto Mancini – di non essere riuscito ad averlo come ospite d’onore in una delle edizioni del festival della canzone italiana d’autore, progetto a cui siamo tornati a lavorare con l’associazione culturale Molise Eventi”.

