Andrea Galasso è il nuovo vicepresidente di Anci giovani

La necessità di riportare Isernia sulla scena politica e i suoi progetti per l’università nel centro storico. GUARDA LA VIDEOINTERVISTA

ISERNIA. Anci giovani Molise ha un nuovo vice coordinatore: si tratta di Andrea Galasso, professionista conosciuto a Isernia, amministratore d'esperiena ed esponente nel centrodestra in consiglio comunale della città.

Chiare le sue intenzioni, fin da subito: riportare Isernia in un ruolo centrale della scena politica. “Ci auguriamo di fare qualcosa di costruttivo. Già il 18 novembre inaugureremo le attività di formazione su Isernia per amministratori e dipendenti comunali, incentrate sulle normative delle gare d’appalto e delle centrali uniche di committenza”.

“La cosa che auguro alla mia città è di riportare l’università al centro della città, perché no, magari in un immobile comunale. Questo potrebbe dare sicuramente un ritorno in termini di sviluppo economico del territorio”, chiude Galasso.

