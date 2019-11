Mobilitazione a difesa della sanità pubblica: scatta la doppia protesta

Il comitato ‘In seno al problema’ torna a chiamare a raccolta i cittadini per le manifestazioni che si terranno il 19 novembre davanti al Consiglio regionale e il 12 dicembre a Roma

CAMPOBASSO/ISERNIA. Sanità pubblica da difendere: non si ferma la mobilitazione in atto ormai da mesi in Molise per continuare a garantire il diritto alla salute.

In campo, ancora una volta il comitato ‘In seno al problema’ che ancora una volta torna a chiamare a raccolta i cittadini in vista delle manifestazioni di protesta che si terranno nelle prossime settimane a Campobasso e a Roma.

“Ho lanciato la proposta a tutti i comitati regionali – ha affermato il portavoce Emilio Izzo – per tenere una manifestazione di protesta davanti al Consiglio regionale il prossimo 19 novembre. L’obiettivo è ‘stanare’ l’intero consiglio, per capire se è dalla nostra parte per essere presenti alla manifestazione della nostra piattaforma a Roma. In caso contrario chiederemo le dimissioni immediate”.

Il 12 dicembre è invece in programma una manifestazione a Roma, davanti alla sede del ministero della Salute.

