Comune di Isernia, non percepiscono incentivi dal 2012: dipendenti dell’area tecnica in assemblea

L’annuncio del sindacato Cisl Fp. L’obiettivo è concertare eventuali azioni da intraprendere nei confronti dell’ente

ISERNIA. Vantano crediti dal Comune di Isernia. Per questo si riuniscono ai fini di valutare le eventuali azioni da intraprendere nei confronti dell’ente.

Si tratta dei dipendenti dell’Area Tecnica che non percepiscono incentivi ‘tecnici’ dal 2012 e che si sono organizzati mediante il sindacato Cisl Fp.

Sabato 14, su impulso del sindacalista Feliciantonio Di Schiavi che segue la vertenza, i lavoratori hanno ottenuto l’autorizzazione allo svolgimento di un’assemblea nei locali comunali.

Si riuniranno alle 10 e affronteranno i seguenti punti in agenda: mancata erogazione della produttività per l’anno 2014, nonostante la regolarità delle schede di valutazione per tutti i dipendenti; mancato pagamento degli incentivi tecnici, nonostante l’approvazione del Regolamento fondo incentivante per le funzioni tecniche; azioni da intraprendere.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale