Crisi dell’edilizia, Regione e Confindustria a confronto: si va verso la costituzione di un Tavolo permanente

L’incontro a palazzo Vitale. L’obiettivo è quello di mettere in campo azioni comuni per fronteggiare le difficoltà del comparto

CAMPOBASSO. Confronto, ieri, a palazzo Vitale tra Regione e Confindustria Molise sui temi dell’edilizia, in particolare sullo snellimento delle procedure nel comparto e sull’accelerazione degli iter burocratici. Presenti al summit il governatore, Donato Toma, l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Vincenzo Niro, le strutture regionali interessate, i rappresentanti di Ance e Scuola edile.

L’Associazione nazionale costruttori edili Molise ha consegnato un documento di proposta in dieci punti sulle problematiche più urgenti che interessano il settore, che sarà esaminato dalla Regione.

Tutti d’accordo, poi, nel mettere in campo azioni comuni e percorsi virtuosi di collaborazione che, nel rispetto dei reciproci ruoli, possano fronteggiare lo stato di crisi che attraversa il settore dell’edilizia. Per questo, a breve, si inizierà a lavorare alla costituzione di un Tavolo permanente, che avrà lo scopo di osservare e monitorare lo stato dell’arte, segnalare eventuali criticità riscontrate, superare i rallentamenti che si verificano nell’erogazione dei pagamenti.

