Regione, centrodestra nelle sabbie mobili: sui concorsi della discordia maggioranza 'sotto' per 7 volte

Rispediti al mittente ben 8 atti dell'opposizione, sui quali si registrano 7 sconfitte e un pareggio per Toma e i suoi. A salvarli, la necessità di avere una maggioranza dei 2/3 per iscrivere gli argomenti in assise. Alla fine il governatore si decide di inviare il resoconto finale della seduta-fiume al dirigente competente per ravvisare eventuali anomalie procedurali. L'opposizione: un atto vuoto, ma il dato è che non hanno più i numeri

CAMPOBASSO. Concorsi per dirigenti e dipendenti alla Regione, frizioni e nervosismi, con la maggioranza di centrodestra che è andata sotto per tutta la giornata, salvandosi sul fatto che per iscrivere un atto in Consiglio regionale è necessaria una maggioranza di 2/3 dei votanti. Questo l'andazzo del Consiglio regionale monotematico richiesto dal Pd e dal M5s sul delicatissimo tema della pianta organica da rinnovare con una serie di assunzioni che tanto stanno facendo discutere.

Un dibattito lunghissimo, finito alle 21,50 e contraddistinto da un intervento fiume del governatore Donato Toma che, carte e relazioni dei dirigenti alla mano, ha risposto a tutti i quesiti dell’opposizione e anche di qualche consigliere di maggioranza. “Il Consiglio monotematico non l’ho mica chiesto io – ha risposto a chi gli obiettava il suo discorso da un’ora abbondante – i tempi a me non si applicano. Mi avete richiesto delle risposte e ve le fornisco, anche se dobbiamo restare in due in quest’aula”. Risposte, quelle di Toma, che ha parlato di correttezza delle procedure seguite, dopo l’eliminazione dei refusi evidenziati dalle Rsa e dopo la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta ufficiale.

Alla fine sono stati presentati due atti di indirizzo da parte della maggioranza e delle minoranze, anch'essi non iscritti all’ordine del giorno e quindi non discussi in quanto le rispettive richieste di iscrizione non hanno raggiunto il quorum previsto dal Regolamento consiliare. Il presidente della Regione ha però dichiarato di voler trasmettere comunque il testo dei due atti di indirizzo al III Dipartimento per le valutazioni del caso, affinché, leggendo il resoconto integrale dell'ampio dibattito scaturito in assise, possa rilevare eventuali anomalie. Una proposta, quella di Toma, votata con appello nominale e passata con 9 sì, 6 no, 1 astenuto e 5 assenti.



Il voto in serata, dopo che la maggioranza era andata sotto sulla proposta di iscrizione all’ordine del giorno di ben 7 atti su 8 presentati dal M5s e dal Pd (l'ultimo, presentato da Micaela fanelli, era finito in pareggio, 8 pari, con 5 assenti). Un pessimo esempio", l'ha definito Andrea Greco, capogruppo del Movimento 5 Stelle in conclusione di serata.

“Maggioranza per modo di dire – ha dichiarato in proposito il consigliere pentastellato Valerio Fontana - le votazioni sono tutte terminate 11 a 8 a sfavore di Toma, una addirittura 12 a 7. La discussione delle proposte è stata bocciata perché per iscrivere un atto in Consiglio regionale è necessaria una maggioranza di 2/3 dei votanti”.

“Una maggioranza che si regge sullo 0,2% non la salverà a lungo, mentre da parte mia sono pronto a tornare al voto anche domani”, ha rincarato la dose il capogruppo Andrea Greco, rivolgendosi al governatore. “Presidente Toma – le sue parole – lei sta uccidendo i sogni dei giovani molisani, che hanno lauree, master e specializzazioni e che stanno perdendo la speranza di trovare lavoro in Molise”.

Passaggi contestati dal capogruppo di Fratelli d’Italia Quintino Pallante. “Per iscrivere gli ordini del giorno è necessaria la maggioranza di due terzi, quindi serve a poco parlare dello 0,2% - ha affermato il sottosegretario – siete voi a tradire i giovani, che da anni attendono di fare un concorso, e che non vengono mai in Consiglio regionale, frequentato invece ogni settimana dalle stesse persone da 20 anni, amici aiutati dai vari governi che si sono succeduti – le parole di Pallante – e che dicono che loro devono venire prima dei giovani”.

Dal Pd la richiesta, prima di pubblicare nuovi concorsi, di provvedere alle stabilizzazioni, tenendo conto le posizioni dei precari storici della Regione e della Protezione civile, che hanno presidiato l’aula protestando contro le caratteristiche della selezione, che consente loro di partecipare, ma come esterni, ai bandi: 22 co.co.co, 28 posti a tempo indeterminato, a cui si aggiungono quelli per dirigenti e funzionari, con tanto di progressione interna.

E se gli interventi duri della minoranza erano attesi, duro è stato anche il consigliere di Andrea Di Lucente. “Le decisioni vanno prese dalla maggioranza e non dai dirigenti, poi se qualcuno sbaglia deve essere rimosso – ha affermato Di Lucente facendo riferimento al bando – per quanto mi riguarda non mi fermo: ho intenzione di essere il treno e qualcun altro sarà la stazione”, ha detto usando ancora la metafora dello scorso Consiglio con un chiaro riferimento al dirigente estensore dei bandi.

“Avevo chiesto l’accesso agli atti, mi è stato impedito di svolgere la mia attività istituzionale”, ha invece accusato la consigliera di Prima il Molise, Aida Romagnuolo.

