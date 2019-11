Qualità dei servizi sanitari, l’Abruzzo ‘guarda’ al Molise

L’indicazione del direttore generale dell’Asl di Lanciano-Vasto-Chieti, anch’egli alle prese con il disavanza nel settore e le istanze dei cittadini

VASTO. L’Abruzzo punta sul Molise per la sanità. In particolare per “completare percorsi indispensabili per dare ai cittadini-pazienti servizi di qualità”. Insomma, per l’integrazione dell’offerta.

Questa è, in sostanza, l’idea del direttore generale dell’Asl di Lanciano-Vasto-Chieti Thomas Schael lanciata al sindaco di Vasto Francesco Menna e ai rappresentanti del Comitato di tutela del locale ospedale.

Questi ultimi hanno rappresentato al manager sanitario le necessità del loro territorio in tema di salute: sostituire apparecchiature datate, copertura dei primariati vacanti, ripristinare livelli assistenziali adeguati a esigenze della popolazione. Schael di contro li ha invitati ad individuare delle priorità in ragione di una perdita economica di 33 milioni di euro, indicando così loro anche la strada del Molise. "Con le modeste disponibilità su cui possiamo contare nella situazione di disavanzo economico – le dichiarazioni del direttore generale dell’Asl riportate dall’Ansa - riusciremo ad acquistare alcune attrezzature che daranno impulso alla diagnostica e alla riduzione delle liste d'attesa; un investimento più importante sulle tecnologie potrà essere effettuato solo dopo aver riportato i conti in equilibrio. Abbiamo bisogno di fare un piano responsabile - ha concluso Schael - e di sostenerlo, tutti insieme, nel segno della coesione e della consapevolezza. Da parte mia ci sarà tutto l'impegno a tenere insieme le istanze della comunità con le risorse economiche e gli atti di programmazione, per realizzare un sistema della salute equo e sostenibile".

