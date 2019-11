Istituto zooprofilattico sperimentale, Tedeschi: "Basta subalternità all'Abruzzo"

Il consigliere regionale presenta una mozione per chiedere pari dignità con l’Abruzzo, sia nella governance e sia nelle risorse da destinare alle sedi molisane

CAMPOBASSO. “Un’altra battaglia per garantire al Molise pari dignità rispetto ad altre regioni all’interno degli Enti di cui fa parte”. Il consigliere regionale, Antonio Tedeschi, commenta così la mozione presentata oggi, sottoscritta anche dal collega Quintino Pallante ed avente ad oggetto: “Dotazione organica, individuazione delle cariche apicali e sedi territoriali molisane dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise “G. Caporale”. Determinazioni”.

“Obiettivo della mozione - spiega Tedeschi - è quello di accendere i riflettori su una realtà molto importante che, a mio avviso però, non riconosce alla Regione Molise il ruolo che merita. Parliamo dell’Istituto Zooprofilattico, struttura di carattere tecnico-scientifico che opera nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale nel settore della sanità animale e della sicurezza alimentare, nonché della tutela dell’ambiente e delle acque.

I suoi laboratori e le sue attività rivestono un ruolo decisivo rispetto alla salute degli animali e, conseguentemente, alla qualità dei prodotti alimentari che ne derivano. Dalla sua nascita - continua il consigliere Tedeschi - il Molise non ha mai avuto l’onore di ricoprire ruoli di rilievo nella governance dell’Istituto. Mai un presidente del consiglio di amministrazione, mai un direttore generale, mai un direttore amministrativo, mai un direttore sanitario molisani. Inoltre, nelle tre sedi presenti sul nostro territorio, Campobasso, Isernia e Termoli, lavorano in totale 27 persone, a fronte delle 423 unità lavorative in dotazione all’intero Istituto.

Numeri che confermano - insiste l’esponente dei Popolari per l’Italia - la scarsa attenzione dell’Ente nei confronti della nostra regione. Al Molise dovrebbe essere assicurata pari dignità rispetto all’Abruzzo, naturalmente nel rispetto delle proporzioni territoriali e delle attività svolte su ciascun territorio. Il tutto tenendo presente la cospicua presenza di allevamenti ed insediamenti zootecnici in territorio molisano e l’impatto delle attività svolte dal personale delle sedi molisane sulle prestazioni complessive dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise.

È dunque arrivato il momento - conclude il consigliere Tedeschi - di chiedere maggiore rispetto per la nostra regione. Da qui la mia mozione che impegna il Presidente Toma e l’intera Giunta regionale a sollecitare le Istituzioni preposte ad attivarsi per il potenziamento delle sedi territoriali molisane, in termini di risorse umane ed economico-finanziarie e per garantire alla Regione Molise maggiore rappresentanza nella Governance dell’Istituto”.

