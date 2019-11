Vigili urbani con la pistola, il Pd prende le distanze. E sulla fiera al centro: scelta frettolosa

Posizioni espresse nella riunione del circolo cittadino del Partito democratico di Campobasso. Ribadita anche la necessità di dotare il Molise di una squadra a 4 corsie

CAMPOBASSO. Perplessità sulla dotazione di armi ai vigili urbani e dubbi sullo spostamento di ‘Campobasso in fiera’ in centro.

Posizioni espresse nella riunione di ieri del Circolo cittadino del Pd di Campobasso, convocato dal segretario Gianluca Palazzo, che ha programmato una serie di incontri sui temi più rilevanti per la città, con gli iscritti e i consiglieri dem al Comune. Si è parlato dell'attività politica svolta in questi primi mesi di legislatura.

Al centro del dibattito le infrastrutture: si è ribadita la necessità assoluta di dotare il Molise di una strada a 4 corsie, che porti l'area urbana di Campobasso ad uscire dall'isolamento in cui versa. Quindi sostegno alla battaglia per la sanità pubblica e per la centralità del Cardarelli.

Presa di distanza, invece, sulla proposta avanzata al sindaco Roberto Gravina, di voler dotare la polizia municipale di armi. Proposta che tra l’altro vede favorevole l’assessore alla Polizia municipale Simone Cretella. “Concorde sul fatto – questa la posizione del Circolo del Pd - che le forze dell’ordine debbano essere messe in condizioni di lavorare in sicurezza (con gli investimenti necessari sul piano degli organici, degli equipaggiamenti e delle condizioni contrattuali) manifestiamo grande preoccupazione rispetto ad una ipotesi del genere. Apprezzamento per gli agenti della Municipale di Campobasso che, senza avere bisogno di armi, hanno sempre gestito le situazioni più complesse con professionalità e umanità”.

Non condivisa, poi, la decisione dell’amministrazione di spostare dalla zona industriale al centro ‘Campobasso in fiera’. “Tante le perplessità su una scelta frettolosa – ha dichiarato il Partito democratico - che porterà zero benefici ai commercianti del centro, forzandoli alla apertura domenicale”.

