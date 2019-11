Sciopero del trasporto pubblico, martedì braccia conserte per 24 ore

Continua la protesta dei lavoratori del tpl, i sindacati spiegano le motivazioni



CAMPOBASSO. Incontro istituzionali privi di soluzioni, disinteresse della politica regionale sulla questione e continue promesse non mantenute sono alla base della scelta dei lavoratori del trasporto pubblico locale di continuare le azioni di sciopero anche per il prossimo mese di novembre.

Anche in questa circostanza la proclamazione dello sciopero determinerà l’astensione dal lavoro per tutti gli autoferrotranviari delle aziende private operanti nella regione Molise. Il personale viaggiante e delle biglietterie si asterrà dal lavoro per l’intera prestazione lavorativa ad eccezione delle ore in fasce di garanzia di seguito riportate. Aziende che espletano il servizio urbano: 5.17/8.17 - 13.00/16.00 Aziende che espletano il servizio extraurbano: 5.00/8.30 - 13.00/15.30.

