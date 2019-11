Più soldi per gli ex Ittierre, Toma: pagheremo 5 mesi di mobilità in deroga

Il ministero del Lavoro sblocca 800mila euro in favore della Regione

CAMPOBASSO. Saranno 2,3 milioni di euro i fondi che la Regione Molise potrà utilizzare per il pagamento della mobilità in deroga degli ex lavoratori Ittierre. Lo rende noto il governatore Toma, spiegando che, rispetto al milione e 500 mila euro stanziati dal Governo nazionale, "ci è stata comunicata dal ministero del Lavoro la possibilità di utilizzare ulteriori 800 mila euro circa, come da nostra richiesta, già assegnati alla Regione Molise, per un totale di circa 2 milioni e 300mila euro. Da stime effettuate, ciò ci porta a ritenere che siamo in grado di garantire ai lavoratori interessati cinque mesi di mobilità".

Una buona notizia, dunque per i lavoratori dell'Area di crisi complessa.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale