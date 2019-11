Pozzilli, avviato il licenziamento di 11 lavoratori dell’Amare Group

L’azienda dispone che le mansioni degli stessi, impiegati nell'automotive, non sono adattabili a quelle del settore nautico. La Fiom: non firmeremo un accordo in tal senso

POZZILLI. Avviata la procedura per il licenziamento collettivo di 11 dei 43 dipendenti dell’Amare Group, lo stabilimento di Pozzilli che si occupa di automotive e nautica. Un provvedimento che, stando a quanto si è appreso, si rende necessario per effetto della naturale scadenza del contratto, prevista per il prossimo 31 dicembre, con la società Saint Gobain Sekurit Italia srl.

Accordo che riguarda l’esecuzione delle attività di montaggio, pre-montaggio e incollaggio vetri e componenti secondo le modalità tecnico-operative e delle lavorazioni del vetro destinato all’auto.

E proprio per effetto delle esigenze tecniche, produttive ed organizzative del complesso aziendale, ad essere licenziati saranno i lavoratori impiegati nel settore dell’automotive, in quanto ad avviso della società svolgono mansioni non sostituibili con quelle degli addetti del settore nautico.

La procedura riguarda dunque i lavoratori operanti nel contratto ormai in scadenza. La Amare srl si occupa di due attività divise tra loro e senza alcun tipo di connessione e questo comporta una formazione specifica del personale che non lascierebbe spazio a possibili fungibilità di mansioni. Ma sul punto, tra gli operai destinatari del licenziamento, serpeggia il malcontento e, come riferisce 'Primo Piano Molise', la Fiom Cgil ha già annunciato che non firmerà alcun accordo, ritenendo che ci siano le condizioni per gli ammortizzatori sociali (cassa integrazone) ma non per il licenziamento collettivo. Nei prossimi giorni ci sarà un tavolo con Confindustria: la speranza è che per allora l'azienda trovi modo di impiegare diversamente gli 11 tra impiegati e operai.

