Nuove piante per i bambini nati a Campobasso: la vita celebrata nella ‘Festa dell’albero’

Questa mattina a Parco dei Pini. Domani altre iniziative nell’ambito della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti



CAMPOBASSO. ‘Festa dell'albero’ questa mattina presso il Giardino del Ricordo di Parco dei Pini, iniziativa svolta dalla scuola dell'Infanzia ‘Sacro Cuore’, con la collaborazione dei volontari di Fare Verde.

I piccoli, partendo da Piazza San Francesco e scortati da insegnanti e genitori, hanno raggiunto il parco con un festoso serpentone. Con l'occasione sono stati messi a dimora un Platano, un Acero Ungherese, un Biancospino ed una Berretta del Prete.

Gli alberi, provenienti dai vivai forestali regionali, sono tra quelli che l'amministrazione comunale sta mettendo a disposizione di comitati ed associazioni per la messa a dimora in città, nell'ambito del più ampio piano di forestazione urbana 2019.

Gli alberi piantati questa mattina sono stati ‘intitolati’ a quattro nuovi bimbi nati, fratellini o sorelline dei piccoli alunni della scuola; è la prima volta che a Campobasso si associa la messa a dimora di nuovi alberi a nuovi bambini nati, così come previsto dalla mai attuata legge 10/2013.

Intanto domani, nell’ambito delle iniziative della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, in concomitanza con la Giornata nazionale degli Alberi, verranno messi a dimora decine di alberi presso la scuola ‘Giovanni Paolo II’, presso la Casa dello Studente (alle ore 9); la scuola primaria ‘Scarano’, in via Crispi, (ore 10.30) e la scuola primaria ‘Guerrizio’, in via Berlinguer, (ore 12).

Sarà l’occasione per riflettere sull’importanza degli alberi e del verde nei contesti urbani, e dell’importantissima attività di ‘cattura’ di uno dei più insidiosi e invisibili dei rifiuti: la Co2, autentico flagello per il clima e gli ecosistemi.

