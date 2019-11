Cinquanta milioni per il dissesto idrogeologico, Bagnoli e Civitanova escluse: si riaccende la protesta

Il Comitato spontaneo nato per ottenere il miglioramento delle condizioni delle strade pronto alle barricate: manifestazione in programma per giovedì 28 novembre, con tanto di richiesta al sindaco Camele di restituire simbolicamente la fascia nelle mani del Prefetto

CIVITANOVA DEL SANNIO/BAGNOLI DEL TRIGNO. Gli stanziamenti governativi per mitigare il dissesto idrogeologico dei territori avevano fatto ben sperare. 50 milioni al Molise per il ripristino delle strade potevano rappresentare una svolta per la viabilità altomolisana, specie per i comuni di Civitanova del Sannio e Bagnoli del Trigno, in cui frane e smottamenti rappresentano ormai un problema atavico, come denunciato anche nel corso della trasmissione Rai Agorà. Ma così non è stato. I due centri non risultano tra i comuni beneficiari dei fondi e il ‘Comitato spontaneo di protesta per le condizioni delle strade’ torna sul piede di guerra annunciando l’organizzazione di una nuova protesta, per il 28 novembre prossimo, anche con azioni dimostrative forti.

“Ai primi di giugno – si legge in una nota - era giunta la promessa di un finanziamento per i lavori di ripristino dell’accesso alla fondovalle Trignina, in località Sprondasino; considerata la gravità della situazione si parlava di corsia preferenziale e velocizzazione dell’iter. Rispetto ad un finanziamento regionale di cinquantamila euro, la Provincia di Isernia, dopo lungo e colpevole tempo, ha elaborato un progetto per novantamila euro rispedendo il tutto alla Regione che, a sua volta, non avendo ulteriori fondi a disposizione, ha trasmesso alla protezione civile a Roma. Il risultato raggiunto è la stagnazione più assoluta. Nel frattempo, si è provveduto a lavori di contenimento di una frana e a rattoppi del manto stradale sulla variante che attualmente assicura l’accesso alla Trignina ed alla fondovalle Verrino. Viene da chiedersi se tali soldi potevano essere impiegati, insieme a quelli stanziati dalla Regione, per riaprire la bretella chiusa ormai da anni.

Un autunno piovoso sta anticipando un inverno probabilmente critico. La situazione delle frane sussistenti sul territorio è nettamente peggiorata, altre ancora si sono formate o sono in procinto di partire. Tutto nell’indifferenza più assoluta.

In tutta questa situazione, a dir poco surreale, - proseue la nota - il Comitato Spontaneo di Protesta si sente preso in giro; applicando saggezza e buon senso, ultimamente aveva atteso l’evoluzione degli eventi e sulla base delle rassicurazioni avute aveva deciso di annullare la protesta. Il risultato è la beffa.

Il portavoce del Comitato, Franco Mastrodonato, una settimana fa è stato interrogato, su ordine del Procuratore della Repubblica, dal Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, circa lo stato dei fatti; la speranza è che chi di dovere voglia vederci chiaro ed individuare i responsabili di tali gravi inadempienze”.

Alla luce di ciò è indetto per giovedì 28 alle 7 un raduno di protesta in località Sprondasino. Per l’occasione il Comitato invita le autorità preposte per un incontro pubblico ed esorta, infine, il sindaco di Bagnoli, Angelo Camele, a restituire simbolicamente la fascia nelle mani del Prefetto, quale segno di protesta.

