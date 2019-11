Bando periferie, via libera del Consiglio comunale: 18 milioni per Campobasso

Per la riqualificazione del mercato coperto e dell’area che da via Monforte arriva fino a via Sant’Antonio Abate. Tutta l’ex maggioranza e amministrazione, guidata dall'ex sindaco Battista, vota a favore



CAMPOBASSO. Bando periferie, via libera del Consiglio comunale al progetto che stanzia 18 milioni di euro per Campobasso, per la riqualificazione del mercato coperto e dell'area che da via Monforte arriva fino a Sant'Antonio Abate. Approvata con 25 voti favorevoli e 6 astensioni la delibera di Giunta approvata d'urgenza, dopo lo sblocco della procedura, che ratifica la variazione al bilancio di previsione 2019/21.

A votare sì anche l'ex sindaco Antonio Battista e i tre consiglieri dem Trivisonno, Chierchia e Salvatore, oltre ai consiglieri di centrodestra, assessori nella precedente legislatura, Colagiovanni e Sabusco.

Una convergenza che non ha però fatto venir meno la contrapposizione politica, con Antonio Battista che ha ribadito il ruolo svolto dai ministri del Pd del Governo Conte due nello sblocco del procedimento, di conseguenza dei finanziamenti, e il sindaco Roberto Gravina che ha replicato invitando al senso di responsabilità istituzionale e a maggiore unità sui grandi temi.

