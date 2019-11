Carovilli, il sindaco Conti resta in sella: il Tar rigetta il ricorso

Il competitor Vincenzo Berardi contestava la mancata attribuzione di cinque schede che avrebbero ribaltato l’esito del voto ma per i giudici non è possibile ricostruire l’esatta volontà dell’elettore

CAROVILLI. Per un’amministrazione che cade, un’altra rimane in carica. Se, infatti, il Tribunale Amministrativo del Molise nelle ultime ore ha annullato l’esito delle elezioni a Monteroduni, di segno opposto la pronuncia per quanto concerne l’amministrazione di Carovilli.

Il sindaco Antonio Conti per i giudici resta in sella. Il Tar, con sentenza pubblicata ieri 21 novembre, ha infatti rigettato il ricorso presentato dall’aspirante primo cittadino e competitor dell’eletto Vincenzo Berardi. Questi contestava alla Prefettura, al Ministero dell’Interno e al Comune (non costituitosi in giudizio) la mancata attribuzione di cinque schede che, di fatto, se registrate a suo favore avrebbero ribaltato l’esito del voto. Essendosi conclusa la tornata elettorale del 26 maggio scorso con un risultato di 466 voti al fronte di 464.

Secondo il ricorrente, le preferenze espresse nei cinque casi contestati andavano attribuite a candidati consiglieri appartenenti alla sua lista, ma erroneamente i loro nomi erano stati riportati nella lista dell’avversario politico. Tuttavia, secondo i giudici non è possibile ricostruire l’esatta volontà dell’elettore.

“L’indicazione del nominativo di un candidato – si legge nel dispositivo - nello spazio e sul rigo deputato all’espressione di voto in favore di una lista diversa da quella di appartenenza si risolve nell’espressione di due diverse preferenze di segno opposto, l’una in favore della lista e l’altra del candidato, ciò che non consente di accertare, in senso univoco ed inequivoco, l’effettiva volontà dell’elettore”.

L’amministrazione Conti, difesa dai legali Alfredo Ricci e Vincenzo Mercolino, resta così in sella.

