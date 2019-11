‘Campobasso in fiera’ all’ex Romagnoli, manifestazione rinviata per l’allerta meteo

A domenica 1 dicembre. Per domani sono infatti previste piogge intense sul Molise

CAMPOBASSO. Doveva sancire il ritorno della manifestazione in centro. E’ stata invece rinviata, a causa dell’allerta meteo prevista per domani, la manifestazione ‘Campobasso in fiera’.

Tutto spostato di una settimana, come ha fatto sapere Anva Confesercenti, che organizza l’evento, che per anni si è svolto nella zona industriale della città e che domani si sarebbe dovuto spostare all’ex Romagnoli.

Una location concordata da Confesercenti e dal Comune di Campobasso, con l’obiettivo di riqualificare il commercio in centro e agevolare i cittadini che non avevano la possibilità di raggiungere la zona di Colle delle Api.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale