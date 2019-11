Campobasso: parcheggi per disabili in discesa, dito puntato contro il Comune

I cittadini del quartiere: “Atto vergognoso nei confronti delle fasce deboli della popolazione”



CAMPOBASSO. L’associazione ‘Salviamo il quartiere Vazzieri’ denuncia una situazione paradossale che riguarda i parcheggi per disabili. “Lo scorso 23 agosto – spiegano dall’associazione - abbiamo denunciato una situazione gravissima che si è verificata in città: parcheggi per disabili in fondo ad una pendenza. A quasi 3 mesi di distanza il Comune di Campobasso ci mette la toppa. Che, purtroppo, è peggio del buco.

Operai, presumibilmente del Comune, hanno cancellato i vecchi stalli per disabili che si trovavano in fondo alla discesa ma perlomeno in pianura, e li hanno posizionati in discesa. In poche parole, per un disabile, parcheggiare nei posti lì assegnati e, soprattutto scendere dalla propria auto è praticamente impossibile. Si tratta dell’ennesimo atto vergognoso compiuto nei confronti delle fasce deboli della popolazione. Un atto – continua la nota - inqualificabile che mortifica le persone e contribuisce solo ad emarginare i disabili.

Lo scorso 6 ottobre il sindaco Roberto Gravina e l’assessore Simone Cretella hanno “indossato” per alcune ore le vesti di persone disabili e hanno potuto toccare con mano quanto Campobasso sia ancora troppo poco inclusiva. Ebbene – conclude l’associazione - anche dopo quella prova, per tutta risposta il Comune cosa fa? Crea ulteriori barriere? Chiediamo al sindaco Gravina e all’assessore Cretella di recarsi sul posto con la propria auto, parcheggiarsi nello stallo riservato ai disabili e scendere, normalmente: poi saranno loro a fare le valutazioni del caso”.

