Giù le mani dagli ospedali: la protesta del Molise approda a Roma

Il 16 dicembre la grande manifestazione davanti a Palazzo Chigi, per dire ‘basta ai tagli’ e salvaguardare il diritto alla salute



ISERNIA/CAMPOBASSO. Scongiurare lo smantellamento degli ospedali e tutelare il diritto alla salute. La mobilitazione continua e la protesta dei molisani si sposta a Roma.

Così come annunciato nelle scorse settimane, anche alla luce del confronto che si è tenuto a Isernia durante l’assemblea pubblica che promossa dal Forum, i tanti comitati presenti sul territorio hanno deciso di far sentire la loro voce nella capitale.

La manifestazione è in programma per il prossimo 16 dicembre davanti a Palazzo Chigi. “Adesso si fa su serio – ha sottolineato Emilio Izzo, portavoce del comitato isernino ‘In Seno al Problema’ – Iniziate a prenotarvi perché dobbiamo essere in tanti. Forza e coraggio, facciamo la storia”.

“A pagare la cattiva politica non siano più i cittadini del Molise”. Per questo i cittadini faranno sentire la loro voce per dire ‘no’ alla chiusura di reparti e ospedali. “Basta – ribadiscono i promotori – ai tagli sui diritti. Chiediamo l’azzeramento delle penali statali sulla sanità inflitte al popolo molisano da 12 anni di lacrime e sangue”.

