Monteroduni, Russo resta sindaco: c’è la sospensiva del Consiglio di Stato

Il primo cittadino ancora in sella, almeno fino al 19 dicembre prossimo quando si terrà l’udienza di merito

MONTERODUNI. Ha adito il Consiglio di Stato, per il tramite dello studio Di Pardo, e in tempi record ha ottenuto la sospensiva. Custode Russo resta alla guida del comune di Monteroduni, in qualità di sindaco, almeno fino al 19 dicembre prossimo, quando si terrà l’udienza di merito sul ricorso presentato avverso la sentenza del Tar che ha annullato l’esito delle elezioni amministrative del maggio scorso.

Un’elezione contestata quella di Russo, al suo terzo mandato consecutivo, perché ottenuta con un solo voto scarto. La ‘partita’ tra lui e il competitor politico si era, infatti, conclusa 696 a 695, con grande caos in una sezione dove il numero dei votanti non coincideva con il numero dei voti espressi. Tra circa un mese nuovi risvolti.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale