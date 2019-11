Lavoratori in esubero, via all’Albo dei dipendenti delle partecipate. Greco: Iorio verso la Giunta

Dopo che il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge di iniziativa dell’ex governatore. Obiettivo favorire il reinserimento professionale di una categoria di lavoratori al momento fuori dal processo produttivo

CAMPOBASSO. Offrire l’opportunità di un reinserimento professionale ai lavoratori in esubero delle società partecipate dalla Regione. Lavoratori spesso vicini alla pensione e che in alcuni casi non hanno fonti di reddito con cui tirare avanti la famiglia. Con questo obiettivo il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge sull’istituzione dell’Albo unico regionale dei dipendenti delle società partecipate della Regione Molise, di iniziativa del consigliere Michele Iorio, promotore anche della proposta di legge sul sistema della formazione professionale, approvata questa mattina.

Ad essere interessati, ha spiegato l’esponente di Prima il Molise Aida Romagnuolo, relatrice in aula sull'argomento, gli ex lavoratori di aziende in liquidazione o già fallite, come Corai e Zuccherificio del Molise, o beneficiari di ammortizzatori sociali, come per la Gam, in fase di concordato. Lavoratori che dovrebbero avere un diritto di prelazione nell'eventuale reinserimento nelle partecipate del cosiddetto ‘Sistema ‘Molise’.

Un argomento che ha impegnato buona parte del dibattito di questo pomeriggio del Consiglio regionale, che si è concluso con l’intervento del governatore Donato Toma. Al momento, ha detto Toma, le partecipate in house della Regione non hanno esuberi. Diversa la vicenda delle Comunità montane, “che sono da trasformare e non da chiudere”, ha aggiunto il presidente della Regione, annunciando l’imminente presentazione di un provvedimento. A mancare invece, ha rimarcato ancora Toma, sono dirigenti e funzionari "e i problemi saranno ancora maggiori in vista dei pensionamenti e dell'aplicazione di quota 100".

Alla fine la proposta di legge è passata con 12 voti favorevoli e con 6 astensioni. Ad astenersi il M5s. “Quello che appare – ha affermato Andrea Greco – è una sfiducia politica nei confronti dell’assessore Mazzuto, per le questioni relative alle politiche del lavoro e all’assessore Di Baggio, per la formazione professionale. Il possibile prologo è un ingresso del consigliere Michele Iorio in Giunta. Si apre ora il toto assessori”.

Carmen Sepede

