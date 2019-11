Sviluppo del territorio: firmato il protocollo d’intesa tra istituzioni, associazioni, enti locali e di ricerca

L’accordo prevede anche la nascita di un tavolo di partenariato e di un comitato tecnico-scientifico

VENAFRO/CANTALUPO/FILIGNANO. È stato firmato il protocollo di intesa tra gli enti locali, le istituzioni, le associazioni e gli enti di ricerca con il quale viene istituito un tavolo permanente di confronto con gli enti territoriali tra le associazioni imprenditoriali e gli enti di ricerca al fine di stimolare lo sviluppo del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare, incentivare la creazione di reti di impresa e di filiere, la promozione delle produzioni locali anche attraverso la definizione di appositi disciplinari, supportando la promozione a livello nazionale e internazionale dei prodotti agricoli e salvaguardando le risorse ambientali e naturali.

Lo scopo dell'accordo, della durata di cinque anni, è quello di sviluppare la collaborazione e la cooperazione scientifica per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca con l'intento di ottimizzare i rispettivi fini istitutivi nel quadro di una organica e sistemica cooperazione fra università, enti locali, imprese, associazioni e istituzioni culturali, intesa come elemento fondamentale per la crescita e la coesione economica, sociale e territoriale del Mezzogiorno e del sistema Italia.

Ciò consentirà di promuovere il territorio a livello nazionale e internazionale, incentivare gli investimenti non solo in tale settore ma soprattutto allargando l’orizzonte alle diverse iniziative che il territorio stesso può e potrà offrire e proporre. Inoltre, verrà potenziata l’offerta formativa locale, assistendo gli imprenditori del territorio nello sviluppo delle imprese con l'istituzione di partenariati per attuare stage formativi e progetti di alternanza scuola/lavoro.

Nell'ambito dell'accordo è stato istituto un Comitato tecnico scientifico, composto dal professor Pasquale Catalano, referente dell'Unimol, in rappresentanza del dipartimento Agricoltura, ambiente e alimenti diretto dal professor Raffaele Coppola, dal professor Guglielmo Trupiano per il centro Lupt dell'università Federico II di Napoli, dal dottor Emilio Pesino per il Parco dell’olivo di Venafro, dalla signora Paola Moscardino per il Gal Molise Rurale, dal professor Ferdinando Alterio per la fondazione ‘Mario Lepore’, dall’avvocato. Gianluca Giammatteo per la Link Paesaggi srl, dal dottor Ettore Guerrera per l'Istituto per la promozione culturale e la valorizzazione dell'ambiente mediterraneo Sebeto Aps, dall’avvocato Pierfrancesco del Mercato per la fondazione ‘Ferrante Sanseverino’, dal geometra Daniele di Meo per il Comune di Filignano e dal sindaco Achille Caranci per il Comune di Cantalupo.

Il protocollo di intesa ed il tavolo di partenariato saranno estesi agli enti locali ed alle strutture pubbliche ed agli organismi e soggetti privati che ne faranno richiesta, al fine di sostenere il recupero, la salvaguardia, la tutela e lo sviluppo del paesaggio agrario storico e la realizzazione di attività di sostegno finanziario, procedurale e infrastrutturale a supporto dell’attività agricola e della salvaguardia ambientale. Il potenziale della regione Molise esprime risorse storico-culturali di grande rilevanza, che costituiscono una delle componenti più rilevanti delle risorse presenti nella regione, tanto che Il patrimonio storico, culturale ed agroalimentare costituisce una delle potenzialità che caratterizzano in misura maggiore il Molise e tutto il Mezzogiorno d'Italia, rappresentando un fattore di vantaggio competitivo rispetto ad altre aree.

