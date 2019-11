Apicoltura molisana, a gennaio il bando. Cavaliere: miglioriamo insieme la legge regionale

Le parole dell’assessore all’Agricoltura, che si è impegnato per un rilancio del settore, che più di altri subisce ed evidenzia le conseguenze dei cambiamenti climatici globali

CAMPOBASSO. Si è insediato il nuovo Comitato apistico del Molise. La scorsa settimana la prima riunione a Campobasso, alla presenza dell'assessore regionale all'Agricoltura Nicola Cavaliere.

"È nostra intenzione – le parole dell’assessore - rilanciare un settore purtroppo in passato trascurato e sottovalutato. Occorre ripartire innanzitutto da una riforma della legge regionale, condivisa con il Comitato e gli addetti ai lavori. L'apicoltura è una risorsa del nostro territorio e intendiamo, attraverso un proficuo confronto, recuperare il tempo perduto, dotando gli operatori di strumenti idonei a lavorare al meglio e creando le condizioni per uno sviluppo generale del sistema".

"Viviamo un periodo storico particolare – ha aggiunto Cavaliere - i cambiamenti climatici in atto a livello globale mettono in crisi il comparto e ci ricordano il ruolo fondamentale che le api, regine della biodiversità, svolgono a tutela dell'ambiente e della nostra stessa sopravvivenza. Per tali ragioni serve ora uno sforzo comune da parte di tutti".

Durante la seduta si è discusso del Bando Apicoltori (annualità 2020), che sarà pubblicato a gennaio, mentre la prossima riunione si terrà già entro dicembre, in modo di accelerare i tempi e concretizzare idee e proposte emerse in occasione del primo incontro.

