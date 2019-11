Isernia, via neurofisiopatologia. Bottiglieri: “Ennesimo scippo al territorio”

Per il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle il trasferimento della Stroke Unit presso il Cardarelli di Campobasso lascia immediatamente spazio ad innumerevoli disagi in capo esclusivamente ai pazienti



ISERNIA. L’imminente chiusura del reparto di neurofisiopatologia dell’ospedale Veneziale di Isernia, prevista per il prossimo lunedì, suscita preoccupazione tra i cittadini. Una preoccupazione raccolta dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Mino Bottiglieri il quale sottolinea come: “Una miope visione centralistica sta generando un disastro dalle proporzioni immani.

E per quest’ennesimo ‘scippo’ – continua Bottiglieri - la frittata è ormai fatta se, come prevedrebbe il nuovo POS 2019-2021, nemmeno Campobasso riuscirà ad ottenere un centro di 2° livello (CSC Comprehensive Stroke Center) ma resterà semplicemente un centro di 1° livello (PSC Primary Stroke Center). Anche perché presso il Cardarelli non è presente una unità di neurologia interventistica che è invece operativa, ad esempio, presso l’ospedale Rummo di Benevento.

Ma il trasferimento della Stroke Unit di Isernia presso il Cardarelli di Campobasso – sottolinea il consigliere pentastellato - lascia immediatamente spazio ad innumerevoli disagi in capo esclusivamente ai pazienti del reparto che non sanno ancora come e dove continuare a seguire le terapie a cui sono sottoposti: si pensi alle terapie anticoagulanti o antiepilettiche che alcuni stanno effettuando presso il reparto di Isernia.

Giova ricordare, a tal proposito, che il reparto di NFP dell’ospedale pentro è l’unico nel Molise ad effettuare la terapia trombolitica per i pazienti colpiti da ictus, oltre a trattare sia i casi di deficit neurologico ischemico sia emorragico. Ma da oggi in poi – si chiede Bottiglieri - come verranno gestite le emergenze per tali patologie? Nessuno lo sa e a rischiare la vita saranno ancora una volta quelli che vivono ai confini dell’impero.

Presso il Pronto Soccorso di Isernia – prosegue Bottiglieri - non sappiamo se sarà disponibile un neurologo e se presso tale presidio ci sia personale formato per operare con il sistema di teleconsulto, altra operazione costata centinaia di migliaia di euro e che rischia di diventare l’ennesimo sperpero di denaro. Resta, altresì, da evidenziare che con questa operazione viene allontanato un reparto, operativo per la gestione degli ictus, dal più vicino centro neurochirurgico che attualmente si trova presso il Neuromed di Pozzilli.

In buona sostanza, appare chiaro che la scelta di creare una rete ospedaliera “Hub e Spoke” non pare si stia rivelando un successo, alla luce delle probabili nuove indicazioni del POS 2019-2021, al quale (oltretutto) nessuno ha potuto fornire un contributo costruttivo se non quelli che hanno avuto accesso alle segrete stanze che affacciano sul Tevere o meglio ancora sul torrente Rava.

A questo punto – conclude Bottiglieri - dobbiamo soltanto augurarci che “non ci scappi il morto” (come invece accaduto altrove) perché la situazione è davvero drammatica: qui parliamo di “terapie tempo-dipendenti” e non di esami o interventi che possono essere programmati nel tempo. E a tal proposito, rileviamo che (diversamente da altre situazioni meno critiche di questa) quasi nessuno dei molti Comitati per la Salute ha sollevato polveroni o innalzato barricate per cercare, quantomeno, di evidenziare i danni che tale scelta rischia di provocare sul territorio”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale