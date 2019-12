Isernia, Polizia Municipale senza comandante: il Comune va in cerca di soluzioni

Se ne è discusso nel corso dell’ultima seduta del Consiglio. Il problema è legato alla mancanza di risorse che rendano appetibile la sede pentra. Il sindaco d’Apollonio ha inoltre annunciato l’intenzione di avviare l’iter per l’assunzione di un altro dirigente



ISERNIA. La Polizia Municipale di Isernia è ancora senza un comandante. Come è noto, il vincitore della selezione indetta nei mesi scorsi alla fine ha deciso di rinunciare all’incarico per ragioni economiche: in particolare, la rinuncia di una posizione organizzativa del valore di 16mila euro, oltre alle spese necessarie per trasferirsi dalla Campania. Della questione si è discusso nel corso dell’ultima seduta dell’assise civica di Palazzo San Francesco.

Il portavoce del M5S in Consiglio Mino Bottiglieri, intervenendo in aula, ha chiesto perché nelle variazioni di bilancio non fossero state previste delle risorse in più da destinare proprio alle spettanze per il vertice della Polizia Municipale.

“Il comandante – ha spiegato il sindaco Giacomo d’Apollonio – viene cercato da tempo e continua ad essere una priorità. Non sono d’accordo con l’attuale gestione del settore, per cui bisogna partire dalla testa per una riorganizzazione più completa. Ma la variazione di bilancio in questo caso non avrebbe avuto efficacia, poiché bisogna attingere per forza dal fondo del personale che abbiamo ricostruito dal 1995 a oggi, con cui pagare salari accessori e altre voci incentivanti, comprese le posizioni organizzative”.

Il primo cittadino ha poi illustrato quelli che saranno i prossimi passi. “In Giunta – ha annunciato - a breve porteremo la nuova distribuzione delle progressioni orizzontali del personale e le nuove posizioni organizzative. Dovremo scegliere se fare una sola posizione organizzativa importante, che sia appetibile per chi venga a coprire la funzione di comandante della Municipale, o farne più di una, assottigliando quella cifra. Isernia è stata considerata sede interessante per molti operatori aventi già la funzione di comandante, sono arrivati una quindicina di curricula interessanti, ma ci dobbiamo riprovare impiegando maggiori risorse. Per me è prioritaria questa evenienza”.

I problemi sono anche altri. “In organico – ha detto ancora d’Apollonio - manca anche un dirigente, ma la normativa al momento non ci permette l’assunzione perché la legge prevedeva solo la possibilità di assumere in caso di pensionamento. Ma la nostra è una figura vacante in organico. Ora c’è una nuova normativa che sblocca la situazione. Siamo in attesa dei decreti attuativi, dopodiché provvederemo a fare il bando di concorso per l’ulteriore dirigente che manca, con conseguente revisione della macrostruttura. Nell’Area Tecnica – ha concluso – sono accorpate troppe articolazioni facenti capo a un solo dirigente: Ambiente, Suap, Municipale”.

