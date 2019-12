Isernia, progetto Policoro: supporto ai giovani che vogliono fare impresa

L’iniziativa presentata in via Mazzini è stata messa in campo dall’Ucid insieme alla diocesi. Una speranza per un territorio flagellato dalla mancanza di prospettive occupazionali



ISERNIA. 'Burocrazia zero e supporto all’imprenditoria giovanile'. E’ il titolo dell’iniziativa messa in campo dal progetto Policoro, dall’UCID (Unione cristiana imprenditori dirigenti) sezione Isernia- Molise e dalla Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Isernia-Venafro, con il forte incoraggiamento del vescovo, monsignor Camillo Cibotti.

L’idea, presentata in via Mazzini ad Isernia, ha riscosso un notevole successo tra i partecipanti, dando un barlume di speranza ad un territorio ormai flagellato dall’assenza di prospettive lavorative. Il progetto è rivolto in particolare ai giovani del territorio, che attualmente non lavorano, attraverso due diverse modalità: il supporto gratuito da parte di esperti aziendali per coloro che mirano ad intraprendere una attività imprenditoriale, con la possibilità di accedere anche ad un fondo di microcredito con tassi di interesse molto più bassi di quelli delle banche tradizionali; la creazione di un “registro delle professionalità”, sul quale vengono annotate le esperienze lavorative e le competenze di ciascun giovane, che verrà condiviso con le aziende del territorio, e non solo, in cerca di personale qualificato e non.

Il Molise dal 2021 tornerà nel cosiddetto Obiettivo 1 del programma di sviluppo europeo, occasione unica e importante per le aziende extra-regionali che potranno beneficiare di diverse agevolazioni investendo nella nostra regione, attingendo manodopera dal nostro territorio.

A proposito di ciò, l’Ucid, attraverso la sua rete di associati, ha già in animo di preparare il terreno alle imprese che si stanzieranno nel nostro territorio, favorendo, in maniera gratuita, l’eliminazione di tutti quei passaggi burocratici necessari per l’avvio delle attività.

Per tutti i giovani intenzionati ad accedere a questa iniziativa, basta recarsi il sabato mattina, dalle ore 10:30 alle 12:30, nei locali della Caritas diocesana in corso Risorgimento 345 (il portone di lato al liceo scientifico), oppure contattare la pagina Fb del Progetto Policoro Diocesi Isernia-Venafro.

