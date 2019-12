Sardine del Molise in piazza: flash mob il 7 dicembre a Campobasso

L’evento, contro la propaganda della destra populista, è organizzato da un gruppo di persone, provenienti da tutta la regione, che si definiscono “unite dai principi di solidarietà, antifascismo e antirazzismo”. L’invito alla partecipazione



CAMPOBASSO. Anche il Molise ha le sue sardine, pronte a scendere in piazza. Ed ecco che sabato 7 dicembre, alle ore 18:30, prenderà il via, lungo Corso Vittorio Emanuele II a Campobasso, un flash mob.

“Sarà un momento di sana aggregazione – scrivono i promotori dell’iniziativa - per ribadire che anche il Molise non si Lega. Siamo stufi della propaganda politica promulgata dalla destra populista, che da anni sta seminando disinformazione e odio attraverso una strategia ben precisa che fa leva sulla pancia delle persone, sull’ignoranza e sull’approssimazione. Pretendiamo serietà e responsabilità nei rappresentanti politici italiani, specie quando si parla di persone, di diritti umani. Crediamo nella politica, crediamo nella funzione democratica dei partiti, dei movimenti, delle associazioni, dei sindacati”.

L’evento è organizzato da un gruppo di persone, provenienti da tutta la regione, che si definiscono unite dai principi di solidarietà, antifascismo e antirazzismo. “La nostra è una reazione spontanea, - affermano - uno starnuto che getta via i batteri alzati dalla polvere del populismo. Per questo, invitiamo tutti a partecipare senza bandiere di partito, in quanto questa è una mobilitazione che unisce tutti gli italiani che vogliono costruire un’Italia diversa, un’Italia che allontana l’odio e abbraccia la ragione”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale