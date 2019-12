Futuro della sanità in Molise: commissari in audizione in Consiglio regionale

Intanto crescono le adesioni alla manifestazione per il diritto alla salute di scena a Roma. Parteciperanno anche gli studenti e i tassisti della Capitale

CAMPOBASSO. Potrebbero essere finalmente svelate le carte del nuovo Piano sanitario regionale. È prevista, infatti, per il 10 dicembre prossimo, in mattinata, l’audizione dei Commissari ad acta per la sanità nella Conferenza dei presidenti dei Gruppi consiliari regionali.

A darne annuncio il presidente dell’assise di palazzo D’Aimmo, Salvatore Micone, il quale comunica di aver disposto per l’occasione la presenza, oltre che dei diretti interessati, degli organi di informazione e di due esponenti dei comitati civici che si occupano della tutela del comparto.

“Ciò al fine di dimostrare – ha spiegato Micone - la volontà dell’Assemblea e dei sui componenti di svolgere questa attività di ascolto dei Commissari con la massima trasparenza e condivisione possibile, dovendo discutere di una tematica, come quella della strutturazione del sistema sanitario, che interessa tutti i cittadini molisani, oltre che il futuro dell’intera regione”.

Nel pomeriggio dello stesso giorno si terrà poi il Consiglio regionale monotematico, nel quale potranno essere meglio affrontati tutti gli aspetti della questione.

Intanto, cresce l’attesa per la manifestazione per il diritto alla salute, organizzata per il giorno 16 dicembre a Roma, in piazza Montecitorio. Ma crescono soprattutto le adesioni. A confermare la propria partecipazione all’evento anche i tassisti originari del Molise, sotto la denominazione ‘Tassisti di Roma per il territorio e per l’ospedale interregionale di Agnone’. Non solo: pure gli studenti della regione si stanno movimentando per poter partire, con una folta delegazione, alla volta della Capitale.

