Diritti dei disabili, Paola Matteo propone l’istituzione del Garante regionale

La consigliera regionale punta su una sempre maggiore inclusione sociale dei soggetti diversamente abili

CAMPOBASSO. È stata celebrata la Giornata Internazionale per i diritti delle Persone con Disabilità, istituita dall’Assemblea Generale dell’Onu per promuovere i diritti e il benessere dei disabili. In occasione di questa ricorrenza la consigliera regionale Paola Matteo ha annunciato la stesura di una proposta di legge per l’istituzione della figura del Garante regionale dei diritti delle Persone con Disabilità.

Ricordiamo che nella scorsa legislatura, il presidente della quarta commissione, Nunzia Lattanzio era stata prima firmataria della legge sul Garante dei diritti delle persone disabili, il progetto, tuttavia, rimase incompiuto.

“Il compito della Politica e delle Istituzioni – afferma Matteo - è quello di favorire sempre più i percorsi di inclusione sociale e una società più sana e democratica. Abbiamo il dovere di mettere in campo ogni azione per abbattere le barriere architettoniche e culturali, per combattere i pregiudizi e i limiti all’accesso all’educazione, all'occupazione e alla partecipazione per tutti i cittadini, come afferma l’articolo 3 della nostra Costituzione, che tutela il principio di Uguaglianza.

Con l’istituzione del Garante delle persone disabili, nella Regione Molise, vogliamo porci l’obiettivo di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e le libertà, anche alla luce della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’ONU nel 2006 – sottolinea la capogruppo di “Orgoglio Molise”-. C’è bisogno di una figura pronta ad ascoltare tutte le istanze di chi è disabile, delle famiglie, delle associazioni e degli operatori del settore.

L’obiettivo – conclude Matteo - è quello di aiutare le tante persone con disabilità, le famiglie molisane, gli operatori e le associazioni del settore soprattutto quando devono agire per il riconoscimento dei diritti umani”.

