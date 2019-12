Proposte salva sanità al Consiglio regionale, in campo il Coordinamento per le aree disagiate

Le istanze in difesa della salute pubblica, in vista della Conferenza Stato-Regioni ma anche della seduta monotematica dell’assise di palazzo D’Aimmo

AGNONE. In vista della seduta della Conferenza Stato-Regioni fissata per domani, 5 dicembre, don Francesco Martino torna alla carica per difendere la sanità molisana e, attraverso il Cisadep – Coordinamento italiano sanità aree disagiate e periferiche, torna a chiedere al governatore del Molise Donato Toma di porre il veto, in sede di Conferenza, al Patto per la Salute, “se non vi è il ripristino dell’articolo 16 che introduce tutele per le aree disagiate”.

Ma non è tutto. Con una nota avanza delle proposte o meglio una richiesta di atto di indirizzo al Consiglio regionale che impegni presidente della Regione, giunta e Commissari e soprattutto i Ministeri della Salute e dell’Economia a porre in essere mirate azioni in ordine alla salvaguardia del sistema sanitario locale, con il ripristino di servizi in alcuni presidi.

Si chiede, in breve, di stipulare accordi di confine con le regioni limitrofe; di cancellare nelle convenzioni con i soggetti accreditati convenzionati con Regione Molise e Asrem la possibilità dell’extra budget per prestazioni a cittadini di fuori regione; di prevedere convenzioni con i privati accreditati per la gestione delle emergenze tempo-dipendenti con la conseguente apertura di Pronto Soccorso dedicati; di riprendere la trattativa per il vecchio accordo di confine con l’Abruzzo che prevede garanzie per il personale di Pronto Soccorso e per l’Emodialisi per il Presidio di Area Particolarmente Disagiata ‘Caracciolo’ di Agnone ma anche servizi, mediante collaborazione con il San Pio da Pietrelcina di Vasto per il San Timoteo di Termoli; di perorare una nuova intesa per l’elisoccorso anche con possibilità di interventi notturni; di mantenere il Presidio di Area Particolarmente Disagiata San Francesco Caracciolo di Agnone, assicurando una piena emergenza/urgenza per un pronto soccorso di base, un Day Surgery chirurgico e delle specialità affini, e i servizi previsti, con rotazione del personale medico specialistico necessario dal centro Spoke Veneziale di Isernia o Hub Cardarelli di Campobasso, maggiorando gli organici relativi in queste strutture; di salvaguardare il punto nascita di Termoli; di ripristinare una serie di servizi nei presidi regionali, con particolare riguardo ai punti di primo soccorso per Venafro e Larino.

Le istanze sono così lanciate. E ora che Toma ha visto l’accoglimento del ricorso avverso l’incompatibilità tra i ruoli di governatore e commissario da parte della Corte costituzionale, la situazione potrebbe subire un importante mutamento.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale