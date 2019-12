Cinquant'anni di autonomia regionale, l'ex consigliere Di Lisa: "Difendiamola"

La lettera, indirizzata ai vertici di Palazzo Moffa, arriva alla vigilia delle celebrazioni istituzionali

CAMPOBASSO. “Il Molise potrà dimostrare di avere ancora notevole vitalità se sarà capace di esaltare quelle valenze territoriali, quelle che nel Paese lo differenziano per identità, cultura, risorse umane, fisiche, energetiche, artistiche e storiche: fattori questi di assoluta positività, per sostenere di meritare la sua autonomia, perché capace di superare gli ostacoli che si oppongono al progetto di futuro”. Così Gaspero Di Lisa, presidente dell’associazione ex consiglieri regionali, in un passo della lettera aperta ai vertici istituzionali della Regione (Presidenti della Giunta e del Consiglio, Assessori e Consiglieri), alle forze sindacali, economiche e sociali, oltre che a tutti i vertici istituzionali della sicurezza, dell’istruzione e della cultura del Molise.

La missiva aperta è scritta in vista dell’appuntamento della tradizionale rievocazione di fine anno dell’istituzione della Regione Molise e a pochi mesi dal 50° anniversario dell’elezione del primo Consiglio regionale, avvenuta nel 1970, che rendeva di fatto piena, concreta e operativa la conquista della sospirata autonomia. Gli ex consiglieri, rispetto alle minacce da più parti avanzate sulla perdita di un’autonomia, da taluni ormai ritenuta inutile per lo sviluppo di questa terra, e in relazione ad episodi di arretramento della presenza delle istituzioni dello Stato, in una logica riorganizzativa che umilia e danneggia il territorio regionale, hanno voluto levare la loro voce, consapevoli che “nessuno potrebbe perdonarci o giustificarci se rispetto a queste condizioni stessimo in silenzio, lasciando tornare i molisani alle condizioni da loro vissute negli anni Cinquanta del secolo scorso”.

“Sarebbe –continua Di Lisa- un colpevole silenzio, un tradimento delle legittime speranze delle giovani generazioni. Se non difendessimo quelle ragioni e quella stagione, in cui la classe politica raccolse l’appello dei nostri genitori e il Parlamento approvò il distacco dall’Abruzzo con legge costituzionale n. 3 del 27 dicembre 1963, verremmo meno al dovere di testimonianza e di fedeltà al mandato espletato, tacendo una storia di grande portata civile”.

