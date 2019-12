Natale, il Comune lancia ‘Esserci o non esserci’: omaggio a Fred Bongusto e parcheggi gratis

Il cartellone degli appuntamenti natalizi e di fine anno presentato in conferenza stampa dal sindaco Gravina e dall’assessore Felice. Tanti gli eventi, che partendo da oggi, arriveranno fino al 31 gennaio e spesa complessiva di 120mila euro, tra eventi, luminarie e filodiffusione



CAMPOBASSO. Un omaggio a Fred Bongusto, artista simbolo di Campobasso, di recente scomparso. E tanti appuntamenti che, a partire da oggi, animeranno la città per tutto il periodo delle feste natalizie e di fine anno, arrivando con una coda fino al 31 gennaio 2020. Con l’attesa per l’accensione delle luminarie, come da tradizione l’8 dicembre e dell’albero di Natale, quest’anno il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia.

Tra le novità la possibilità di comprare i regali senza pagare il parcheggio, che sarà gratuito dal 22 dicembre al 1 gennaio 2020, con l’idea di rivitalizzare il centro, creando il centro commerciale naturale di cui si parla da sempre.

E’ quello che prevede il cartellone di ‘Esserci o non esserci' presentato oggi a Palazzo San Giorgio dal sindaco Roberto Gravina e dall’assessore alla Cultura e alle Attività produttive Paola Felice, insieme ai presidenti delle Commissioni consiliari Cultura e Commercio, Nicola Giannantonio e Margherita Gravina.

“Abbiamo proceduto con uno storno di fondi – ha chiarito il sindaco – perché il Comune sta facendo i conti con una serie di difficoltà legate al trasferimento delle risorse, non ultime quelle regionali, avendo dovuto utilizzare per la prima volta finanziamenti comunali per il trasporto pubblico. Nonostante questo - ha evidenziato Gravina - abbiamo messo in piedi un cartellone ricco, con eventi culturali, enogastronomici, musicali, aperti a tutti i cittadini di ogni età, che vede tra le altre cose un omaggio a Fred Bongusto, cosa che non si concluderà con questo evento, visto che stiamo valutando una serie di proposte per dargli il giusto tributo. Di certo non cambieremo l’identità dei posti già esistenti”.

Un omaggio a Fred Bongusto, ha rimarcato in proposito Paola Felice, come il nome dello spettacolo che sarà messo in scena al Teatro Savoia il 4 gennaio. Insieme alla filodiffusione nel borgo, ci saranno anche luminarie dedicate all’indimenticabile autore di ‘Una rotonda sul mare’, che poi resteranno di proprietà del Comune di Campobasso, con l’idea di installarle in luoghi legati alla memoria del cantautore.

“Abbiamo programmato una serie fitta di eventi di qualità, con la collaborazione diretta di tutta una serie di partner istituzionali – ha aggiunto l’assessore Felice – come il Conservatorio Lorenzo Perosi, gli Amici della Musica, il Museo dei Misteri, l’Associazione Crociati e Trinitari, la BiblioMediaTeca comunale, il Convitto Mario Pagano, il coro dell’Università degli Studi del Molise".

"Grazie alla rassegna Natale nelle chiese, ideata dal Conservatorio Perosi, abbiamo ampliato a più quartieri cittadini l’offerta di momenti culturali di una certa rilevanza. Torneremo a festeggiare in piazza il 31 dicembre con un concerto che ci porterà nel nuovo anno e grazie alle tante iniziative che siamo riusciti a raccogliere abbiamo ampliato l’offerta di incontri, fino a tutto gennaio 2020. L’intento - ha concluso l'assessore - è di dare quella continuità alla programmazione culturale cittadina, così come ci siamo imposti di fare e stiamo facendo sin da quest’estate.”

“Mercatini di Natale, eventi enogastronomici e le altre attività che animeranno il centro – ha detto Margherita Gravina - sono funzionali alle politiche di sostegno alle attività commerciali della zona, così come la strategia del parcheggio gratuito. Abbiamo anche assegnato per il periodo delle festività i locali sfitti di Piazzetta Palombo, per rendere fruibile quella ‘bomboniera’ che Campobasso possiede”.

Nella programmazione natalizia, ha rimarcato Nicola Giannantonio, sono stati integrati generi diversi. Il 31 dicembre, ha chiarito, ci sarà la tradizione popolare delle ‘maitunat’e ad animare Piazzetta Palombo e poi, in attesa del nuovo anno, dalle 23.30 in poi concerto in piazza Vittorio Emanuele di Antonio Sorgentone Quartet.

