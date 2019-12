Liste d’attesa in Molise, tempi lunghi: un anno per un’eco cardiaca a Termoli

Mediamente ci vogliono almeno 9 mesi per effettuare un esame nei presidi sanitari della regione. Questo quanto emerge dal monitoraggio Asrem

CAMPOBASSO. Restano lunghi i tempi di attesta in Molise: si parla di mesi per potersi sottoporre ad esami clinici o visite specialistiche nelle strutture dell'Azienda sanitaria regionale.

Questo quanto emerge dal monitoraggio effettuato dalla stessa Asrem lo scorso 2 dicembre. Ed ecco un po’ di numeri, rilanciati anche dall’Ansa: per una mammografia all'ospedale di Termoli la prima data utile è il 23 settembre 2020, mentre a Isernia siamo al 15 luglio. Un anno di attesa, invece, per effettuare una ecocolordopplergrafia cardiaca al Poliambulatorio di Termoli, 8 mesi, invece, per una ecografia all'addome all'ospedale Cardarelli di Campobasso.

Attese lunghe anche per le visite specialistiche: un anno per quella urologica al Poliambulatorio di Frosolone, otto mesi per quella ortopedica e cinque per la visita cardiologica all'ospedale di Termoli, sette per quella neurologica al Poliambulatorio della città adriatica.

Per la serie, meglio non avere urgenze.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale