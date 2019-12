Ambiente, ‘piantiAMO gli Alberi, sosteniAMO il Pianeta’: l’iniziativa della Colacem

Il progetto coerente con gli investimenti del Gruppo destinati al ripopolamento boschivo delle proprie aree estrattive italiane

GUBBIO/SESTO CAMPANO. In occasione delle imminenti festività natalizie, i dipendenti delle sedi italiane del Gruppo Financo, compresi quelli dello stabilimento di Sesto Campano, avranno in dono un albero da piantare, per compiere insieme all’azienda un piccolo gesto a favore del nostro pianeta.

Ognuno di loro potrà scegliere il proprio albero tra varie tipologie e, nel caso non avesse uno spazio idoneo ove piantarlo, potrà contare sull’aiuto di tutti i colleghi.

Gli alberi producono ossigeno, catturano CO2 migliorando così la qualità dell’aria, proteggono l’ambiente dal dissesto idrogeologico, favoriscono la salvaguardia delle biodiversità animali e vegetali, contribuiscono al fabbisogno alimentare, rendono più gradevole il paesaggio agevolando così il benessere psico-fisico dell’uomo.

Il progetto è esteso a tutte le sedi delle società del Gruppo Financo presenti sul territorio nazionale: Colacem, Colabeton, Tracem, Inba, Park Hotel ai Cappuccini, Poggiovalle, Santamonica Misano World Circuit, Grifo Brokers, UmbriaTV e TRG.

“Si tratta di un’iniziativa coerente con i continui investimenti del Gruppo – spiegano dalla società - destinati al ripopolamento boschivo delle proprie aree estrattive italiane. Ogni anno l’azienda investe in media 700.000 euro, recupera all’ambiente 50.000 metri quadrati di superficie e mette a dimora circa 10.000 piante autoctone.

Con ‘piantiAMO gli Alberi’, il Gruppo Financo vuole stimolare ogni persona a riflettere su quanto l’ambiente, la natura, siano importanti per il presente e il futuro”.

