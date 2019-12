Isernia, sostegno alle famiglie in difficoltà: c’è il bando per i contributi sull’affitto

Pubblicato l’avviso pubblico sul sito del Comune per entrare nel parterre dei beneficiari

ISERNIA. Pubblicato sul sito del Comune di Isernia il bando per ottenere i contributi messi a disposizione con il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Si tratta, in sostanza, di una misura per sostenere le famiglie in difficoltà per il pagamento dell’affitto di casa.

Ed ecco i requisiti richiesti dall’avviso: possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazioni pubblici e privati che, al momento della presentazione della domanda siano in possesso della cittadinanza italiana, della residenza anagrafica a Isernia e nell’alloggio per il quale si chiede il contributo. Che siano titolari di un reddito complessivo annuo del nucleo familiare anagrafico imponibile, inferiore o uguale a 13.338, 26 euro, corrispondente all’importo di due pensioni minime Inps, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione sia inferiore al 14%; oppure di un reddito annuo imponibile complessivo non superiore alla somma di 15.137,18 euro, corrispondente a quello determinato dalla Regione per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica con l’incidenza del canone di locazione rispetto al reddito annuo imponibile del nucleo familiare non inferiore al 24%. Inoltre, il canone mensile di affitto non deve essere superiore ai 450 euro.

Dalla pubblicazione del bando gli utenti hanno 30 giorni per presentare domanda. Dopodiché, l’Ufficio Politiche Sociali formerà due graduatorie degli ammissibili in base alle due classi di reddito.

“Il contributo – è precisato nel bando – verrà liquidato subordinatamente al trasferimento dei fondi al Comune da parte della Regione Molise ed entro i limiti rappresentati da detto trasferimento. Il Comune non procederà ad integrazioni, né anticipazioni sull’ammontare del contributo”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale