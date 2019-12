Per tanti anni tra i banchi di Palazzo San Giorgio, cordoglio per la morte di Michele Ambrosio

La notizia si è diffusa nel tardo pomeriggio di oggi

CAMPOBASSO. Grande dolore a Campobasso per la morte di Michele Ambrosio, consigliere comunale per diverse legislature. La notizia si è diffusa nel tardo pomeriggio di oggi, insieme al dispiacere per la scomparsa dell’ex consigliere, che a quanto si apprende da tempo stava combattendo con la malattia.

“Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, la Giunta, il Consiglio comunale e l’intera amministrazione di Palazzo San Giorgio esprimono, in questo triste momento, il loro sincero cordoglio e la vicinanza alla famiglia Ambrosio”, il messaggio del Comune. Un cordoglio a cui si aggiunge quello della redazione di isNews.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale