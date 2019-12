Provincia di Isernia, il presidente Ricci ‘convoca’ i commissari in Assemblea dei sindaci

La richiesta ufficiale di incontro per ottenere delucidazioni sull’attuale situazione della rete ospedaliera sul territorio pentro e i futuri piani

ISERNIA. Anziché rasserenare gli animi, la recente audizione dei commissari ad acta nella Conferenza dei capigruppo in Consiglio regionale ha accresciuto la preoccupazione dei cittadini sul futuro della sanità in Molise, in particolare sul territorio pentro con le misure attuate e annunciate per gli ospedali di Isernia, Venafro e Agnone.

Ed ecco che il presidente della Provincia Alfredo Ricci, anche a nome dei 52 amministratori pentri, esorta i Commissari ad intervenire anche all’Assemblea dei sindaci della provincia, “onde relazionare in ordine all’attuale situazione della rete ospedaliera provinciale e alle determinazioni che si prevede che saranno inserite nel POS in via di definizione, onde ascoltare la voce dei sindaci e confrontarsi con gli stessi sulle reali problematiche che affliggono i cittadini della provincia di Isernia nell’accesso a cure e assistenza sanitaria”.

Per la migliore riuscita dell’audizione, “che appare urgente e non dilazionabile”, sarà lo stesso Ricci a prendere contatti per concordare una data.

