Sanità, al Comune di Campobasso mozione Lega per Toma commissario

I consiglieri comunali del gruppo ‘Salvini Premier’ portano la discussione in Consiglio



CAMPOBASSO. Il gruppo Lega Salvini Premier a Palazzo San Giorgio presenterà una mozione, da discutere e votare durante il prossimo Consiglio comunale, sulla sanità molisana, che intende porsi in soluzione di continuità col Consiglio regionale monotematico del 10 dicembre.

Primo firmatario il consigliere comunale e provinciale Alessandro Pascale, il quale porterà la discussione anche nell’assise di Palazzo Magno. “Con la mozione – dicono i consiglieri della Lega - si intende coinvolgere l’intera assise a impegnare il sindaco Roberto Gravina e la Giunta comunale a sollecitare il premier Giuseppe Conte e i Ministri della Salute e del Mef per nominare il governatore Donato Toma quale commissario ad acta per il piano di rientro sanitario per il Molise.

La mozione intende anche invitare i sindaci dei Comuni molisani a sollecitare il nuovo commissario ad acta a chiedere la deroga ai parametri restrittivi del Decreto Balduzzi con l’istituzione in Molise di un DEA di II Livello a Campobasso e un DEA di I Livello a Termoli e Isernia, al fine di garantire a tutti i molisani il diritto costituzionale alla salute.

