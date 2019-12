Il Governo torna in Molise: il ministro per gli Affari regionali Boccia in Regione e all’Unimol

Doppio appuntamento per lui. Il titolare del dicastero per gli Affari regionali e le autonomie sarà lunedì 16 dicembre a Campobasso. Un legame, il suo, molto stretto con la città e con l’ateneo, dov’è docente di Economia aziendale. In mattinata l'incontro col governatore Toma e l'esecutivo regionale



CAMPOBASSO. Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, sarà lunedì 16 dicembre a Campobasso. In mattinata Boccia sarà alla Regione, per incontrare il governatore Donato Toma e l'esecutivo regionale. Nel pomeriggio interverrà all’Università degli Studi del Molise, in occasione dell'appuntamento ‘Autonomia e solidarietà nazionale’, che si svolgerà nell'aula magna dell’ateneo, a partire dalle 15.30.

Il ministro del Governo Conte bis ha legami particolarmente stretti con Campobasso e con l’Unimol. Francesco Boccia è infatti docente di Economia aziendale al Dipartimento giuridico dell’ateneo molisano. E dal 2016 presiede il Centro di ricerca interdisciplinare su Governance e Public policies dell’Unimol.

Ad aprire l'incontro, con gli indirizzi di saluto, il rettore Luca Brunese, il sindaco di Campobasso Roberto Gravina e il presidente della Regione Donato Toma.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale