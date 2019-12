Sanità, la ‘marcia su Roma’ per il diritto alla salute: a sorpresa anche l’incontro con il ministro per il Sud

Pagina 1 di 2

Almeno sei pullman pronti a partire domani alla volta della capitale per l’imponente manifestazione in programma. In campo anche i dem agnonesi che hanno strappato un incontro al ministro Provenzano con l’obiettivo di chiedere più garanzie per le zone disagiate nell’ambito della Strategia nazionale per le aree interne



ROMA. Sanità e sviluppo: temi caldi, al centro dello sciopero e della conseguente manifestazione indetta per domani 16 dicembre a Roma, dinanzi a Montecitorio. Una protesta imponente, che ha coinvolto cittadini, comitati civici spontanei (che sono i promotori dell’iniziativa), istituzioni e studenti. Tutti uniti per chiedere la difesa del diritto alla salute per i molisani e quindi una deroga all’ormai famigerato decreto Balduzzi.

Pronti a partire così alla volta della Capitale almeno sei pullman di manifestanti, che si uniranno a quanti si trovano già sul posto o raggiungeranno Roma in maniera autonoma. Una manifestazione con pochi precedenti per chiedere rispetto per questa piccola regione, a partire dalla garanzia di una sanità pubblica di qualità.

Ed ecco che scendono in campo anche i dem di Agnone, che insieme al gruppo ‘Nuovo sogno agnonese’ (nella foto accanto, ndr), per il tramite del consigliere Daniele Saia, annunciano di aver ‘strappato’ un incontro al ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, da tenersi successivamente al summit presso il dicastero della Salute, al fine di chiedere ed ottenere un impegno sinergico per la difesa dei diritti sul territorio molisano, specie nelle aree cosiddette disagiate.

“La manifestazione indetta dai Comitati a difesa della sanità pubblica in Piazza Montecitorio, lo sciopero generale delle categorie pubbliche e private, aprono una pagina decisiva per difendere il nostro diritto alla salute, per il futuro della sanità e dello sviluppo molisano - recita una nota - Per attirare l’attenzione del Governo sulla necessità di garantire anche in Molise il diritto alla salute richiamato come diritto fondamentale di ogni individuo dall’articolo 32 della Costituzione.